Guinness World Record : 69 nationalités réunies sur un terrain de football

La FIFA a officiellement établi un nouveau record du monde Guinness pour le plus grand nombre de nationalités participant à un match d'exhibition de football, avec 69 nationalités en lice.

L'événement a eu lieu mercredi et marque une réussite historique pour le football mondial.

Le précédent record, établi en 2019 à Lyon (France) par l'initiative Equal Playing Field, comptait 53 nationalités. La nouvelle étape franchie par la FIFA dépasse ce chiffre, démontrant l'incroyable pouvoir unificateur du football.

Selon le Guinness World Records, tous les critères de la tentative ont été respectés. Chaque participant devait jouer sur le terrain et toucher le ballon pendant au moins dix minutes. Des arbitres qualifiés, des témoins officiels et des preuves vidéo ont été utilisés pour confirmer le respect des règles. L'identité de chaque joueur a été vérifiée avant d'entrer sur le terrain afin de garantir une transparence totale.

La FIFA a décrit cet exploit comme une puissante démonstration de la portée mondiale du football et de sa capacité à rassembler les gens indépendamment de leur nationalité, de leur langue ou de leur culture. Le match était à la fois compétitif et symbolique, célébrant la diversité, le travail d'équipe et l'amitié.

Avec ce record officiellement confirmé, la FIFA ajoute un nouveau moment de fierté à son histoire, montrant une fois de plus que le football est vraiment le jeu du monde.