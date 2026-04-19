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Angola : le message d'espoir du pape à la messe du dimanche

Le pape Léon XIV préside la messe dominicale à Kilamba, à environ 30 kilomètres au sud de Luanda, en Angola, le dimanche 19 avril 2026.   -  
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By Ali Bamba

Angola

Le pape Léon XIV a appelé dimanche les Angolais à « construire l'espoir pour l'avenir » alors qu'il entamait une journée émouvante de son périple africain qui le mènera dans l'un des épicentres de la traite négrière africaine.

Leo a célébré la messe devant environ 100 000 personnes à l'extérieur de la capitale et a une nouvelle fois cherché à encourager les Angolais.

Il a dénoncé l'exploitation de leur territoire riche en ressources minérales et de leur population, qui porte encore les stigmates d'une guerre civile brutale qui a suivi l'indépendance.

« Dans cette scène d'ouverture de l'Évangile, je vois se refléter l'histoire de l'Angola, de ce pays magnifique mais meurtri, qui a soif et faim d'espoir, de paix et de fraternité », a déclaré Léon dans son homélie à Kilamba, un lotissement construit par des Chinois à environ 25 kilomètres de la capitale.

Plus tard dans la journée de dimanche, le pape Léo présidera la prière du Rosaire au sanctuaire de Mama Muxima, un important lieu de pèlerinage catholique situé au bord du fleuve Kwanza, à environ 110 kilomètres au sud de Luanda.

L'arrivée de Leo samedi en Angola, cette ancienne colonie portugaise riche en pétrole et en minerais, a marqué la troisième étape de son voyage en Afrique, qui comprend quatre pays.

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