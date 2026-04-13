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CAF : Motsepe ouvert à une enquête sur la corruption

CAF : Motsepe ouvert à une enquête sur la corruption
Le président de la CAF, Patrice Motsepe, s'exprime lors d'une conférence de presse à Johannesburg, en Afrique du Sud, le mardi 16 mars 2021.   -  
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AP Photo

By Africanews

CAF

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, s’est dit ouvert à toute enquête sur d’éventuels faits de corruption au sein de l’organisation, dans un contexte de fortes tensions autour de la dernière Coupe d’Afrique des nations.

En déplacement en Afrique de l’Ouest puis en Afrique du Nord, il a successivement rencontré les autorités sénégalaises à Dakar, avant de poursuivre sa tournée au Maroc.

À Rabat, il s’est entretenu avec des responsables du football et des représentants du gouvernement, afin d’évoquer la situation actuelle du football africain et les suites du dossier Afcon.

Ces prises de position interviennent après la décision de la commission d’appel de la CAF de retirer le titre de la CAN 2025 au Sénégal pour l’attribuer au Maroc.

Une décision contestée par Dakar, qui a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS). Le verdict de cette juridiction internationale est désormais attendu.

Une institution sous pression

À Dakar, Patrice Motsepe a affirmé soutenir toute initiative visant à faire la lumière sur la gouvernance de la CAF. Il a assuré que l’institution coopérerait pleinement avec toute enquête indépendante.

Le président de la CAF a également réaffirmé sa ligne : aucune tolérance face à la corruption, qu’il considère comme un enjeu majeur pour la crédibilité du football africain.

Sa visite au Maroc s’inscrit dans une démarche de dialogue avec les deux pays concernés par le litige. L’objectif affiché est d’apaiser les tensions et de maintenir la stabilité au sein du football africain.

Motsepe a par ailleurs rappelé que la CAF se conformera à la décision du TAS, quelle qu’elle soit.

Cette affaire a fragilisé l’image de la CAF, déjà confrontée à des critiques sur sa gouvernance.

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