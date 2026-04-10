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Football : le Sénégalais Aliou Cissé nommé sélectionneur de l'Angola

Football : le Sénégalais Aliou Cissé nommé sélectionneur de l'Angola
Aliou Cissé depuis la ligne de touche lors du 8e de finale de la CAN opposant le Sénégal à la Côte d'Ivoire, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, le 29 janvier 2024   -  
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AP Photo/Themba Hadebe
By Rédaction Africanews

avec AP

Angola

Le Sénégalais Aliou Cissé succède à Patrice Baumelle au poste de sélectionneur des Palancas negras, l’équipe nationale de football d’Angola.

Il a été présenté à Luanda jeudi, prenant tout le monde à contre-pied. Une nomination intervenue un jour après la fin de son aventure avec la Libye que quinquagénaire avait rejoint en mars de l’année dernière. Alors que son contrat courrait jusqu’en 2027.

Aliou Cissé doit désormais relancer une sélection angolaise en berne, à l’approche des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 co-organisée par la Tanzanie, l’Ouganda et le Kenya.

La CAN, Cissé en connait les contours, puisqu’il remporté la compétition avec les Lions de la Teranga en 2021.

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