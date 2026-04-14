Maroc : les peines de prison des 18 supporters sénégalais confirmées en appel

Football Africain
La justice marocaine a confirmé lundi les peines prononcées à l’encontre de 18 supporters sénégalais reconnus coupables d’avoir participé aux incidents lors de la finale de la coupe d’Afrique des Nations de football 2025, le 18 janvier dernier.
Le tribunal n’a donc pas suivi l’accusation qui réclamait des peines plus lourdes. En première instance, les 18 sénégalais avaient écopés des peines de trois à douze mois de prison.
Ce verdict tombe dans un contexte de tensions entre Rabat et Dakar. Alors que le jury d’appel de la Confédération africaine de football a déclaré le Maroc vainqueur de la CAN 2025 sur tapis vert. Au détriment des Lions de la Teranga qui ont remporté la finale par le score d’un but à zéro.
Le Sénégal a saisi le TAS, le tribunal arbitral du sport. Lors de sa visite à Dakar, le président de la CAF, le sud-africain Patrice Motsepe a promis de de respecter la décision du TAS.
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