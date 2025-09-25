FIFA : Infantino honoré pour la promotion du football mondial

Le président de la FIFA a reçu le prix Global Citizen de l'Atlantic Council. C'était lors de la 14è édition de la cérémonie de distinction à New York, aux États-Unis. Gianni Infantino est honoré pour son engagement à la promotion du football à l'échelle mondial.

Ce prix a été créé pour rendre hommage à des personnalités exceptionnelles qui incarnent l'esprit de citoyenneté mondiale.

"La FIFA est une organisation qui investit 100 % de ses revenus dans le développement du football à travers le monde, afin de donner des rêves et de l'espoir aux enfants, filles et garçons, dans 211 pays. Parce que c'est ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de rêves et d'espoir, et c'est pourquoi nous sommes ici, c'est pourquoi nous sommes fiers d'être ici, et c'est pourquoi je suis fier de me tenir devant vous aujourd'hui", a déclaré Gianni Infantino, président de la FIFA.

Les Atlantic Council Global Citizen Awards ont déjà récompensé des figures mondiales telles que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, la Première ministre italienne Giorgia Meloni et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, puis cette année, le président français Emmanuel Macron et celui de l'Argentine Javier Milei.