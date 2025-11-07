Football : la liste des Africains nominés pour « The Best FIFA Football Awards 2025 »

Les footballeurs africains sont prêts à défier les plus grands noms du sport lors des FIFA The Best Football Awards 2025. L'Égyptien Mohamed Salah, le Marocain Achraf Hakimi, le Malawite Temwa Chaŵinga et la Nigériane Chiamaka Nnadozie ont obtenu des nominations dans des catégories clés.

Mohamed Salah

Salah, qui reste l'un des piliers de Liverpool, a été sélectionné pour le prix du Meilleur joueur masculin de la FIFA, rejoignant ainsi Kylian Mbappé (France/Real Madrid), Erling Haaland (Norvège/Manchester City) et Vinícius Júnior (Brésil/Real Madrid).

L'attaquant égyptien de Liverpool a régné sur la Premier League anglaise en 2024/25 grâce à ses performances offensives phénoménales qui ont permis au club d'Anfield de remporter son 20e titre de champion d'Angleterre, avec 10 points d'avance sur son premier poursuivant, Arsenal, et 13 sur le champion sortant, Manchester City.

Salah a joué un rôle déterminant à Liverpool.

Salah a enregistré une contribution record de 47 buts en Premier League, avec 29 buts et 18 passes décisives, ce qui lui a permis de remporter le Soulier d'or de la division et d'être nommé sans surprise joueur de la saison. Salah a également été nommé dans l'équipe de l'année 2024 de la CAF pour ses performances avec l'Égypte.

Achraf Hakimi

Le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, fait également partie des nominés pour le prix du Meilleur Joueur Masculin de la FIFA, après une nouvelle saison exceptionnelle en Ligue 1 et une série de performances remarquables avec le Maroc.

L'international marocain Hakimi a confirmé son statut de l'un des défenseurs latéraux les plus respectés du football mondial après une nouvelle campagne riche en trophées avec le Paris Saint-Germain, où ses instincts offensifs ont contribué au premier sacre des géants français en Ligue des champions de l'UEFA.

Hakimi a réalisé une excellente saison en Ligue 1 et des performances remarquables avec le Maroc.

Hakimi a été une menace constante pour les défenses adverses lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, inscrivant deux buts et délivrant deux passes décisives. Le PSG s'est qualifié pour la finale grâce à des victoires sur l'Inter Miami, le Bayern Munich et le Real Madrid, au cours desquelles il a marqué 10 buts et n'en a pas concédé un seul.

Temwa Chaŵinga

Chez les femmes, Temwa Chaŵinga est entrée dans l'histoire en devenant la première joueuse malawite nominée pour le Prix du Meilleur Joueur Féminin de la FIFA. La prolifique attaquante de Wuhan Jiangda en Chine et les buts qu'elle marque régulièrement pour l'équipe nationale du Malawi lui ont valu une reconnaissance internationale.

Chaŵinga est entrée dans l'histoire en devenant la première joueuse malawite nominée pour le Prix de la Meilleure Joueuse de la FIFA.

Chaŵinga a été nommée MVP de la Ligue nationale de football féminin des États-Unis 2024. Elle a remporté le Soulier d'or de la Ligue nationale de football féminin des États-Unis 2024 (elle a établi un nouveau record de buts en une saison pour la Ligue nationale de football féminin des États-Unis, avec 20 buts).

Elle a également été nommée dans le meilleur onze de la USA National Women's Soccer League 2024. Elle a remporté la USA National Women's Soccer League x Liga MX Femenil Summer Cup 2024 (a marqué deux fois en finale).

Chiamaka Nnadozie

La Nigériane Chiamaka Nnadozie espère remporter le titre de Meilleure gardienne de but féminine de la FIFA.

La Nigériane Chiamaka Nnadozie est en lice pour le titre de Meilleure gardienne de but de la FIFA, après une année exceptionnelle avec le Paris FC et les Super Falcons. Elle sera en concurrence avec Mary Earps (Angleterre/Manchester United) et Catalina Coll (Espagne/Barcelone).

Les lauréats, qui seront annoncés lors de la cérémonie des Best FIFA Football Awards à une date encore inconnue, seront choisis par un jury international composé des entraîneurs actuels des équipes nationales masculines (un par équipe), des capitaines actuels des équipes nationales masculines (un par équipe), d'un journaliste spécialisé représentant le territoire de chaque équipe, et de fans de la FIFA enregistrés dans le monde entier. La période de vote se terminera le 28 novembre.