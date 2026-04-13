Ghana ; un footballeur tué dans l'attaque du bus de son club

Football Africain
La fédération ghanéenne de football a annoncé lundi, la mort de Dominic Frimpong, joueur du club de Berekum Chelsea, qui évolue en première division du pays.
Il aurait été tué dans l’attaque du bus de son club par des hommes armés. Le drame s’est produit dimanche alors que son club rentrait de son match contre Samartex à Samreboi, dans le sud du Ghana. Il avait 20 ans.
Dominic était un jeune talent prometteur dont le dévouement et la passion pour le jeu incarnaient l'esprit de notre championnat, a déclaré la fédération ghanéenne de football.
Promettant les mesures de sécurité pour les clubs se déplaçant pour des compétitions nationales.
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