Détroit d’Ormuz : l’Iran annonce la réouverture du passage, Trump confirme  

Le détroit d'Ormuz "entièrement ouvert" et ce jusqu'à la fin du cessez-le-feu, c’est ce qu’affirme le ministre iranien des Affaires étrangères.

Abbas Araghchi, a déclaré ce vendredi que ce passage stratégique, vital pour le commerce mondial du pétrole, resterait "entièrement ouvert" aux navires commerciaux tant que durerait le cessez-le-feu au Moyen-Orient.

De son côté le président américain a salué cette annonce. Donald Trump s’est exprimé sur son réseau Truth Social, confirmant ainsi les propos des autorités iraniennes. Il a toutefois rajouté que le blocus naval imposé par les États-Unis à l’Iran depuis le 13 avril restera en place tant que les pourparlers avec Téheran n’auront pas abouti à un compromis, ce qui devrait arriver rapidement selon Trump.

Conséquence immédiate de ces annonces, les cours du pétrole ont considérablement baissé. Le prix du baril de Brent, la référence internationale concernant les tarifs du pétrole, qui avait dépassé la barre des 100 dollars en début de semaine est désormais fixé à environ 89 dollars.