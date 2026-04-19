Sommet des progressistes : le Brésil critique les membres du conseil de sécurité de l'ONU

Le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, a vivement critiqué les membres du Conseil de sécurité des Nations unies, samedi à Barcelone, en Espagne. C'était en clôture du sommet des progressistes qui défendaient un monde multilatéral fondé sur des règles. Ces dirigeants ont évoqué les tensions internationales actuelles.

« Aucun président, quel que soit le pays, aussi puissant soit-il, n'a le droit d'imposer des règles à d'autres pays, absolument aucun. Et les cinq membres du Conseil de sécurité de l'ONU doivent se réunir pour changer leur comportement. Nous ne pouvons pas nous réveiller chaque matin et nous endormir chaque soir avec le compte Twitter d’un président qui menace le monde et fait la guerre. En d’autres termes, ils prennent tous des décisions sans consulter l’ONU, dont ils sont membres et dont ils font partie du Conseil », a déclaré Luiz Inácio Lula da Silva, président du Brésil.

Lula a défendu son homologue sud-africain qui n'a pas été invité au prochain sommet du G20.

« Nous allons nous battre, Ramaphosa, pour que vous puissiez vous rendre au G20 aux États-Unis, car le président américain n’a pas le droit de vous exclure du G20, puisqu’il n’en est pas le propriétaire. Alors préparez-vous à partir aux États-Unis, à vous poster à la porte en attendant d’entrer au G20. Merci beaucoup », ajoute le chef de l'état brésilien.

Ce sommet rassemble les progressistes qui, selon les analystes, entendent donner de la force à leur mouvement, face au bloc occidental.

Lula, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le président colombien Gustavo Petro, ainsi que d'autres dirigeants et responsables, ont assisté à la IVe Rencontre pour la défense de la démocratie.

Plus tard dans la journée, Sánchez, Lula et Ramaphosa sont restés au centre des congrès pour assister à la première édition de la « Global Progressive Mobilization », où quelque 3 000 élus, analystes politiques et militants de gauche ont échangé leurs points de vue.

L'ancienne candidate à la présidence américaine Hillary Clinton a adressé un bref message vidéo aux participants au rassemblement, déclarant : « Nous pouvons bâtir un avenir meilleur, quelles que soient les difficultés qui s'opposent à cette promesse. »