RDC / M23 : un accord pour faciliter la circulation des convois humanitaires

Le gouvernement de la RDC et les rebelles s'accordent à faciliter la circulation des convois humanitaires et de s'abstenir d'attaquer les civils, lors de pourparlers de paix menés à Montreux, en Suisse.

Le principal acquis de ce neuvième tour de négociations réside dans l'engagement mutuel de libérer 477 des prisonniers, dont 311 personnes retenues par l’AFC/M23 et 166 par le gouvernement congolais.

Les représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo et de la coalition rebelle Alliance Fleuve Congo ont réalisé des progrès concernant un protocole portant sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire, la surveillance du cessez-le-feu et la libération des prisonniers, selon une déclaration du département d'État américain.

Avec l’appui logistique de la MONUSCO, les premières missions de contrôle sur le terrain sont attendues d’ici une semaine.

Objectif : stabiliser les lignes de front et s’assurer du respect des engagements pris à Doha pour la cessation des hostilités dans l'Est du pays.