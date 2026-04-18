Extradition de Kemi Seba : audience décisive le 20 avril à Pretoria

La justice sud-africaine a fixé au 20 avril 2026 une audience décisive sur la demande d’extradition vers le Bénin de l’activiste Kemi Seba, arrêté mi-avril à Pretoria, selon des sources policières et judiciaires.

Interpellé le 14 avril dans la capitale administrative sud-africaine, le militant panafricaniste est visé par une procédure d’extradition engagée par Cotonou, qui le recherche en vertu d’un mandat d’arrêt international.

Le Bénin l’accuse notamment d’« apologie de crimes contre la sûreté de l’État » et d’« incitation à la rébellion », dans le cadre de la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025, au cours de laquelle des militaires avaient brièvement annoncé la destitution du président Patrice Talon.

Selon la police sud-africaine, l’arrestation s’inscrit également dans une enquête distincte portant sur des faits présumés de facilitation d’entrée illégale via le Zimbabwe. Les sources policières sud-africaines évoquent une affaire de franchissement irrégulier de frontière dans la zone du Limpopo, entre le Zimbabwe et l’Afrique du Sud, avec l’aide d’un facilitateur. Kemi Seba a été placé en détention provisoire dans l’attente de la procédure.

L’audience du 20 avril devra statuer sur la recevabilité de la demande d’extradition et sur la poursuite de la détention. Plusieurs options sont envisagées : validation du transfert vers le Bénin, rejet de la requête ou renvoi de l’affaire.