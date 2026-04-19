Angola : le message d'encouragement du Pape, à la troisième étape de sa tournée africaine

Le pape Léon XIV a exhorté les dirigeants angolais à mettre fin à l’« extractivisme » qui pille et exploite l’Afrique depuis des siècles, alors qu’il arrivait samedi dans ce pays d’Afrique australe avec un message d’encouragement à l’intention de son peuple, qui souffre depuis si longtemps.

L'arrivée de Leo en Angola, ancienne colonie portugaise riche en pétrole et en minerais, a marqué la troisième étape de son voyage en Afrique, qui l'a conduit dans quatre pays. En provenance du Cameroun, il est revenu sur les échanges incessants avec le président américain Donald Trump au sujet de la guerre en Iran.

Leo, le premier pape né aux États-Unis de l'histoire, a déclaré qu'il n'était « absolument pas dans son intérêt » de débattre avec Trump, mais qu'il continuerait à prêcher le message évangélique de paix, de justice et de fraternité en Afrique.

En Angola, Leo a rencontré le président João Lourenço et a prononcé son premier discours devant les autorités gouvernementales angolaises, au cours duquel il a évoqué à plusieurs reprises l'histoire tourmentée de l'Angola, marquée par le pillage colonial et la guerre civile.

« Je souhaite vous rencontrer dans un esprit de paix et vous assurer que votre peuple possède des trésors que l’on ne peut ni acheter ni voler », a-t-il déclaré. « Il y a en vous une joie que même les circonstances les plus défavorables n’ont pas réussi à éteindre. »

L'Angola, qui compte environ 38 millions d'habitants, a obtenu son indépendance du Portugal en 1975. Mais le pays porte encore les stigmates d'une guerre civile dévastatrice qui a éclaté immédiatement après l'indépendance et qui a fait rage par intermittence pendant 27 ans avant de prendre fin en 2002. On estime que plus d'un demi-million de personnes ont été tuées.

Pendant des années, la guerre civile a été un conflit par procuration dans le cadre de la Guerre froide, les États-Unis et l'Afrique du Sud de l'apartheid soutenant un camp, tandis que l'Union soviétique et Cuba soutenaient l'autre.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'Angola est désormais le quatrième producteur de pétrole d'Afrique et figure parmi les 20 premiers producteurs mondiaux. Le pays est également le troisième producteur mondial de diamants et possède d'importants gisements d'or ainsi que des minéraux stratégiques très recherchés.

Mais malgré la diversité de ses ressources naturelles, la Banque mondiale estimait en 2023 que plus de 30 % de la population vivait avec moins de 2,15 dollars par jour.

« Vous savez bien que, trop souvent, les gens se sont tournés — et continuent de se tourner — vers vos terres pour donner, ou, plus souvent, pour prendre », a déclaré Léo aux autorités angolaises.