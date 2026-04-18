En Angola, Léon XIV poursuit sa tournée africaine

Le pape Léon XIV a atterri samedi à Luanda, capitale de l’Angola, ouvrant la troisième étape de son périple africain de onze jours.

Parti de Yaoundé, il venait d’y clore une visite de trois jours au Cameroun marquée par une messe en plein air réunissant quelque 200 000 fidèles, dans une ferveur populaire exceptionnelle.

À bord de son vol vers Luanda, le souverain pontife est revenu sur ses échanges indirects avec le président américain Donald Trump au sujet du conflit lié à la guerre en Iran déclenchée fin février. Il a affirmé ne pas souhaiter entrer dans une polémique avec le chef d’État, tout en réaffirmant sa volonté de porter un message constant de paix et de réconciliation.

En Angola, ancienne colonie portugaise indépendante depuis 1975, le pape se rend dans un pays où environ 44 % de la population, soit près de 15 millions de personnes, se déclarent catholiques. Malgré d’importantes réserves pétrolières, un tiers des habitants vit sous le seuil de pauvreté, dans un contexte marqué par la corruption et les séquelles de la guerre civile achevée en 2002.

Luanda, modernisée par un nouvel aéroport international et traversée par les grands chantiers du corridor ferroviaire de Lobito, illustre ces contrastes entre ambitions économiques et précarité sociale. Sur les axes reliant l’aéroport au centre-ville, les portraits du pape côtoient les infrastructures en développement et les signes visibles d’une économie encore fragile.

Élu en mai 2025, Léon XIV, troisième pape à visiter le pays après Jean-Paul II en 1992 et Benoît XVI en 2009, doit multiplier les rencontres jusqu’à son départ mardi. Son programme comprend une messe en périphérie de la capitale, une visite du sanctuaire de Muxima, puis un déplacement à Saurimo, à plus de 800 kilomètres.

Dans un contexte social tendu, marqué par des manifestations réprimées ces derniers mois et des catastrophes climatiques récentes ayant fait des dizaines de victimes, la visite du chef de l’Église catholique est suivie avec une attention particulière. Elle s’inscrit dans une tournée de 18 000 kilomètres qui doit ensuite le conduire en Guinée équatoriale.