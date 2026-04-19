Angola : l'opposition retient des "messages forts" du pape Léon XIV

À son arrivée en Angola, pour une visite dans ce pays riche en pétrole, mais une grande pauvreté, le pape Léon XIV a dénoncé la tyrannie et les « catastrophes » causées par l'exploitation des ressources naturelles.

Leon XIV est arrivé par avion du Cameroun pour la troisième étape de sa tournée en Afrique, déclarant aux journalistes à bord de l'avion qu'il regrettait que son voyage de 11 jours ait été éclipsé par une altercation avec le président américain Donald Trump.

Dans la capitale, Luanda, il s'est rendu en papamobile à la rencontre du président João Lourenço, sous les acclamations et les saluts de centaines de personnes massées le long du parcours.

Tout au long de sa visite en Afrique, qui l'a conduit dans quatre pays et a débuté lundi en Algérie, le pape a lancé des avertissements sans détour contre la corruption, le pillage des ressources du continent et les dangers de l'intelligence artificielle.

À Luanda, il a dénoncé les « catastrophes sociales et environnementales » causées par l'exploitation effrénée des ressources.

« Combien de souffrances, combien de morts, combien de catastrophes sociales et environnementales cette logique d'exploitation a-t-elle causées ? », a-t-il déclaré dans un discours adressé à des responsables, dont Lourenço.

L'Angola est l'un des principaux producteurs de pétrole brut d'Afrique et regorge également de ressources telles que les diamants, mais les inégalités y sont criantes, car une grande partie de cette richesse ne profite pas à la population.

Selon la Banque mondiale, environ un tiers de la population, majoritairement jeune, qui compte 36,6 millions d'habitants, vit en dessous du seuil international de pauvreté, fixé à 2,15 dollars par jour.

Dénonçant les « despotes et tyrans » qui cherchent à asservir les peuples à leur pouvoir, Leon XIV a également exhorté l'Angola à « ne pas craindre la dissidence ».

Les autorités du pays, dirigé depuis l'indépendance en 1975 par le MPLA, le Parti socialiste de Lourenço, ont été accusées de restreindre la liberté d'expression, notamment en réprimant sévèrement les manifestations.

La pauvreté a été en partie mise en cause dans la vague de pillages qui a duré trois jours lors d'une grève contre la hausse des prix du carburant en juillet dernier, au cours de laquelle une trentaine de personnes ont été tuées lors d'une intervention policière qui a été critiquée par les organisations de défense des droits de l'homme. Des centaines de personnes ont été emprisonnées.

Regrette la dispute avec Trump

Dans l'avion au départ du Cameroun, Leo a déclaré aux journalistes qu'il regrettait que les propos qu'il avait tenus au cours de sa tournée aient été interprétés comme une réponse aux critiques de Trump, insistant sur le fait qu'il n'avait aucune envie de débattre avec le dirigeant américain.

Il a évoqué un discours sur les « tyrans » qui ravagent le monde, qu'il a prononcé jeudi au Cameroun, précisant que ce texte avait été rédigé bien avant que Trump ne fasse « cette remarque à mon sujet et au sujet du message de paix que je défends ».

« Et pourtant, on a eu l'impression que j'essayais de lancer un nouveau débat avec le président, ce qui ne m'intéresse absolument pas », a déclaré Léon XIV.

Lors d'une visite hautement sécurisée à Bamenda, ville du nord-ouest du Cameroun, épicentre d'une insurrection séparatisé, anglophone depuis près de dix ans et a fait des milliers de morts, Léon XIV avait vivement critiqué les « tyrans ».

Ces propos ont été interprétés, notamment par les médias américains, comme une allusion à Trump, qui avait déclaré quelques jours auparavant qu'il n'était « pas un grand fan ».

Les critiques de Trump ont été formulées après que le chef spirituel des catholiques du monde entier a lancé un appel en faveur de la fin du conflit au Moyen-Orient.

Troisième visite papale

Leon XIV est le troisième souverain pontife à se rendre en Angola, où environ 44 % de la population se déclare catholique, après Jean-Paul II en 1992 et Benoît XVI en 2009.

« Il y a beaucoup de souffrance et de pauvreté en Angola. J'espère que le pape pourra constater de ses propres yeux les besoins des jeunes d'ici », a déclaré Antonio Masaidi, un ingénieur de 33 ans.

Dimanche, Léon XIV célébrera une grande messe en plein air à Kilamba, dans la banlieue de Luanda.

Dans l'après-midi, il se rendra en hélicoptère au village de Muxima, situé à environ 130 kilomètres au sud-est de Luanda, où se trouve une église du XVIe siècle devenue l'un des lieux de pèlerinage les plus importants d'Afrique australe.

Le 20 avril, il doit parcourir plus de 800 kilomètres depuis la capitale pour se rendre dans une maison de retraite à Saurimo et y célébrer une autre messe, avant de partir le lendemain matin pour la Guinée-Équatoriale.