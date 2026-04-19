Argentine : Buenos Aires mêle foi et techno en hommage au pape François

Le prêtre portugais et DJ Guilherme Peixoto a animé l’événement, mêlant musique électronique et extraits de discours du pape François. Le rassemblement, qui a attiré plusieurs centaines de personnes, visait à faire écho à son message de paix et de fraternité. Âgé de 50 ans, Guilherme Peixoto s’est fait connaître à l’international en rapprochant foi et culture club, avec des prestations notamment à Rio de Janeiro et Beyrouth. Face au public, il a décrit la paix comme « un don », mais aussi comme une réalité fragile. Selon les organisateurs, ce format illustre de nouvelles façons d’aborder les thèmes spirituels auprès des jeunes à Buenos Aires, ville étroitement liée à l’héritage de François. L’hommage associait musique, prière et participation du public, avec des performances lancées vers 20 heures. En Argentine, où l’ancien pape demeure une figure marquante, l’événement témoigne de la manière dont son message continue d’influencer les formes contemporaines d’expression culturelle et religieuse.