Au Kenya, le collectif Wajukuu Arts inspire les jeunes de Nairobi

Au Kenya, la communauté d’artistes Wajukuu Arts espère aider les jeunes de Nairobi à trouver leur voie dans l’art, loin de la violence des gangs.

Le mot “Wajukuu” signifie petits-enfants en swahili, une référence à l’histoire du collectif, fondé en 2003 par 40 adolescents en quête de survie dans un contexte de violence des gangs et de brutalité policière.

Dans le quartier pauvre de Mukuru, au coeur de la capitale kenyane, Wajukuu Arts apprend aux jeunes à transformer leurs histoires de lutte en oeuvres d’art, comme le raconte Lazarus Tumbuti, cofondateur du groupe.

"Quand vous venez dans notre communauté, vous trouvez beaucoup de jeunes mères qui n'ont pas de père ou de mari. Quand je fais de l'art, je parle toujours de ce qu'elles vivent," raconte l'artiste.

Pour ses fondateurs, Wajukuu a d’abord été un refuge pour s’extraire de la criminalité. Aujourd'hui, seuls quatre fondateurs demeurent au sein du collectif. Certains ont abandonné l'aventure en cours de route, tandis que d'autres ont perdu la vie à cause des violences policières.

Mais leur rêve de créer un espace sûr et créatif pour les jeunes continue de prospérer. Au fil du temps, le collectif est devenu un véritable espace de mentorat. Wajukuu Arts forme aujourd'hui 30 jeunes à la photographie, à la vidéographie ou encore à la conception de sites web et à l'art. Au total, les programmes artistiques et éducatifs du groupe touchent jusqu’à 150 enfants.

Pour Shabu Mwangi, cofondateur et artiste visuel de Wajukuu, l'art n'est pas seulement une forme d'expression, mais aussi un outil de guérison et de transformation sociale.

"Dans les quartiers informels, en raison des difficultés économiques, les parents ne prêtent pas attention à ce que leurs enfants traversent," explique-t-il. "L’art est un outil pour traiter leurs brûlures intérieures, leurs pensées intérieures, leurs doutes intérieurs et aussi les luttes intérieures auxquelles nous sommes confrontés, même sans les partager avec les autres."

Pour les artistes de Wajukuu, changer les récits est au cœur de la mission du collectif : par l'art, les jeunes peuvent aussi espérer imaginer un futur meilleur.