À Lagos, la jeunesse nigériane transforme les déchets en œuvres de mode engagée

Sous les projecteurs du « Trashion Show », les déchets ont pris des allures de haute couture. Organisée par l’association Greenfingers Wildlife Initiative, cette parade insolite célèbre la créativité tout en dénonçant les périls environnementaux qui menacent les océans.

« Le thème de cette année est Le réveil des tortues marines : nos océans, nos tortues. Nous l’avons choisi car les problèmes liés au plastique menacent la vie marine et les océans. Nous voulons sensibiliser le public et contribuer à résoudre ces problèmes », explique Chinedu Mogbo, fondateur de l’organisation.

Greenfingers œuvre depuis plusieurs années à la réhabilitation des tortues marines blessées, souvent piégées dans des filets ou des amas de plastique. Les créations présentées ont été imaginées et confectionnées par des adolescents, étudiants et volontaires, à partir de déchets collectés sur les plages nigérianes.

« L’objectif de ce Trashion Show est de préparer la prochaine génération à comprendre que cette lutte la concerne directement », poursuit Chinedu Mogbo. « Voir autant d’étudiants s’impliquer dans une telle initiative est porteur d’espoir. »

Pour les jeunes mannequins, le défilé représente bien plus qu’un exercice artistique : c’est une prise de parole citoyenne.

« Pouvoir transformer des déchets en créations recyclables que l’on peut porter avec élégance est un véritable honneur », confie Okoh Victoria, l’une des participantes.

De son côté, Eze Chidalu, également mannequin, souligne la portée symbolique du projet :

« Chaque tenue prouve que la beauté ne se limite pas à la mode : elle peut aussi être durable. Participer à un projet aussi remarquable me donne un vrai sentiment de responsabilité. »

L’engagement de Greenfingers ne s’arrête pas aux frontières du Nigeria. L’association déploie des programmes de sensibilisation dans les écoles et communautés côtières du Ghana, du Bénin et de la Sierra Leone, pour promouvoir la gestion durable des déchets et la conservation de la faune marine.

Selon le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), le Nigeria génère chaque année près de 2,5 millions de tonnes de déchets plastiques. Une part importante finit dans les rivières, les lagunes et l’océan Atlantique, mettant en péril les écosystèmes marins et les moyens de subsistance des populations côtières.