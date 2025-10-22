Kenya : à Kibera, les femmes nubiennes redonnent vie aux légumes traditionnels

Dans le plus grand bidonville du Kenya, un groupe de femmes de la communauté nubienne utilise la culture hydroponique et le jardinage circulaire pour redonner vie aux légumes traditionnels.

Un projet qui, selon elles, les aide à retrouver leur identité et à subvenir aux besoins de leur famille.

"Dans notre communauté, près de 90 % des gens préfèrent les aliments traditionnels tels que les légumes locaux. Lorsque vous cultivez dans une zone urbaine comme celle-ci, vous devez faire des recherches et découvrir quels types d'aliments la communauté apprécie. Vous ne pouvez pas cultiver ce que la communauté n'aime pas. Vous cultivez ce qui trouvera facilement preneur sur le marché. C'est pourquoi nous préférons cultiver des légumes locaux, car ils sont rentables et beaucoup de gens dans notre communauté aiment les manger", explique Salma Rashid, membre de l'initiative Mazingira Women.

Cependant, l'agriculture urbaine dans les quartiers informels présente des défis importants, malgré la bonne volonté de ces agricultrices en herbe.

"Dans les bidonvilles, il n'y a parfois aucune garantie que vous pourrez cultiver vos propres légumes à long terme. Vous les cultivez pendant un certain temps, puis quelque chose se produit. Quelqu'un décide d'utiliser le terrain à d'autres fins", observe Malasen Hamida, fondatrice de Mazingira Women Initiative.

Pour Stephen Otieno, urbaniste et spécialiste des systèmes alimentaires, les agriculteurs urbains doivent également s'adapter aux réalités du changement climatique. "Je sais que certaines organisations et communautés commencent à investir massivement dans les aliments et les cultures autochtones, ce qui est très utile car ils sont plus résistants au climat", indique-t-il.

Au cœur du quartier surpeuplé de Kibera, ces femmes prouvent que même le plus petit lopin de terre peut nourrir à la fois la tradition et l'espoir.