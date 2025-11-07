Kenya : des victimes du 7 août 1998 attendent toujours d'être indemnisées

Kenya
Au Kenya, des victimes de l'attentat terroriste de 1998 vont devoir encore patienter avant une éventuelle indemnisation.
Mercredi, la justice a reporté le traitement de cette affaire au mois de janvier prochain. Le juge a indiqué ne pas avoir eu le temps de étudier convenablement le dossier, compte tenu de la taille.
Il y a plusieurs années ans un commando du groupe al-Qaïda a fait exploser le bâtiment de l'Ambassade des Etats-Unis à Nairobi tuant 213 personnes.
De nombreux survivants et familles de victimes, au Kenya, n’ont pas été indemnisés.
Leur plainte, déposée en 2021 pour contraindre le gouvernement kényan, à demander des compensations à Washington, tarde à avoir une suite.
Le Consortium des victimes du 7 août 1998 crie à la manipulation politique, alors que le vice-président américain J.D. Vance, est attendu à Nairobi à la fin du mois.
