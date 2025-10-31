Bienvenue sur Africanews

Cameroun : Tchiroma appelle à une opération "ville morte" du 3 au 5 novembre

Le candidat de l'opposition à la présidence Issa Tchiroma arrive pour voter dans un bureau de vote à Garoua, au Cameroun, le dimanche 12 octobre 2025.   -  
By Ali Bamba

Cameroun

Au Cameroun, Issa Tchiroma Bakary a lancé l'opération ville morte. Il s'agit de la nouvelle stratégie de l'opposant pour contraindre le président Paul Biya à lui céder le pouvoir.

L'ingénieur ferroviaire et ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle estime avoir remporté la présidentielle du 12 octobre dernier.

Dans une nouvelle vidéo publiée tôt ce vendredi 31 octobre, Issa Tchiroma s'est voulu déterminé à faire bloquer l'activité économique du pays par ses partisans - pour les journées du 3, 4, et 5 novembre.

L'homme déclarait "Une fois encore, la volonté du peuple a été confisquée, la souveraineté populaire piétinée. Mais cette fois, le peuple s’est levé. Debout, digne, courageux, il a dit non à la confiscation du pouvoir".

Le Conseil constitutionnel a donné le président sortant Paul Biya vainqueur de l'élection, donnant lieu à des troubles dans plusieurs localités du Cameroun.

