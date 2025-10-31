Cameroun : les tensions persistent après la réélection de Paul Biya

Le Cameroun est actuellement en proie à des tensions après l'élection récente qui a vu Paul Biya, âgé de 92 ans, reconduit à la présidence pour un 8ᵉ mandat. Cette élection est contestée par l'opposition, notamment par le leader Issa Tchiroma, qui qualifie le résultat de « victoire fictive ».

Des manifestations ont eu lieu à travers le pays, où des affrontements avec les forces de sécurité ont été signalés, notamment à Douala.

Les manifestations ont conduit à des arrestations et, malheureusement, à la mort de plusieurs personnes. Ces incidents ont suscité l'inquiétude de la communauté internationale, dont l'Union africaine et l'Union européenne, face à l'escalade de la violence.

La situation reste délicate, avec le gouvernement menaçant de poursuivre Issa Tchiroma, ce qui pourrait aggraver les tensions politiques et sociales dans le pays. Les observateurs avertissent que si ces tensions ne sont pas gérées avec précaution, le Cameroun pourrait faire face à une période d'instabilité accrue.