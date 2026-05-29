RDC : un premier patient guéri d’Ebola à Bunia

La lutte contre Ebola en République démocratique du Congo enregistre une avancée encourageante. À Bunia, dans la province de l’Ituri, les autorités sanitaires ont annoncé la guérison du premier patient atteint par la souche Bundibugyo du virus, une variante rare pour laquelle aucun traitement spécifique n’est actuellement homologué.

Selon le Dr Richard Kitengé, responsable de la gestion des incidents liés à Ebola au ministère de la Santé, le patient a bénéficié d’une prise en charge médicale complète adaptée à l’évolution de son état de santé. Cette guérison nourrit l’espoir alors que plusieurs autres malades présentent également une amélioration significative et pourraient quitter l’hôpital dans les prochains jours.

Cette annonce intervient alors que les équipes médicales renforcent leurs capacités de réponse à Bunia. Une clinique dédiée aux professionnels de santé infectés est notamment en cours d’aménagement avec le soutien du Programme alimentaire mondial.

L’épidémie reste toutefois sous surveillance étroite. Plus de 100 cas ont été confirmés et plus de 3 000 personnes contacts sont actuellement suivies par les autorités sanitaires congolaises.

Malgré la progression du virus dans l’est du pays, les responsables de la santé mettent en avant l’expérience acquise lors des précédentes flambées d’Ebola. La RDC a déjà fait face à plus d’une dizaine d’épidémies, permettant aux équipes médicales de développer une expertise reconnue dans la prise en charge des patients et le contrôle de la maladie.

Un autre motif d’espoir est venu de l’Agence sanitaire de l’Union africaine. L’Africa CDC a annoncé son objectif de disposer d’un vaccin et d’un traitement contre la souche Bundibugyo d’ici la fin de l’année 2026. Une perspective importante alors qu’aucune solution approuvée n’existe encore contre cette variante du virus Ebola.