Cameroun : le gouvernement promet des poursuites contre Tchiroma

Le ministre de l'Administration territoriale au Cameroun a promis mardi d'engager des poursuites judiciaires contre le principal leader de l'opposition, Issa Tchiroma Bakary, l'accusant d'incitation à la violence dans le cadre des troubles post-électoraux, selon les médias.

« Ce candidat irresponsable, obsédé par l'aboutissement du projet de déstabilisation de notre pays à lancer à travers les réseaux sociaux, des appels répétés à l'insurrection populaire en demandant aux câbles de descendre dans la rue pour défendre sa prétendue victoire, répondant à ces appels à caractère séditieux. Au mode d'ordre irresponsable. Des groupuscules, de jeunes, agissant souvent sous les faits des stupéfiants, ont créé le chaos dans différentes villes du pays», a déclaré Paul Atanga Nji .

Paul Atanga Nji, a déclaré que les manifestants avaient « semé le chaos » dans plusieurs villes du pays avant la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle : « Je tiens tout particulièrement à condamner avec la plus grande fermeté Ces actes insurrectionnels et prémédites et Qui portent gravement atteinte à l'ordre public, à la sécurité et à la stabilité de notre cher et beau pays. Il est désormais clairement établi qu'en s'autoproclamant vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, en violation du code électoral, en lançant des appels répétés à l'insurrection, en incitant ses partisans à défier l'ordre établi, En organisant des manifestations illégales qui se sont soldées par des pertes en vie humaines et la destruction des biens publics et privés, le candidat Issa Chirouma s'est rendu coupable. »

Peu après avoir été déclaré vainqueur, Paul Biya, âgé de 92 ans, a adressé ses pensées à tous ceux qui ont « perdu la vie inutilement » et à leurs familles dans les violences postélectorales.