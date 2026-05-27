Une bannière Greenpeace déployée à 2 300 mètres sous l’océan

Les images diffusées par l’organisation montrent le robot opérant à environ 2 315 mètres sous la surface, dans une zone convoitée par les compagnies minières pour ses métaux stratégiques utilisés dans les batteries et les nouvelles technologies. Cette action s’inscrit dans une campagne internationale visant à obtenir un moratoire mondial sur l’exploitation minière en eaux profondes. Greenpeace affirme vouloir faire pression sur les gouvernements et les délégués réunis dans le cadre des discussions de l’Autorité internationale des fonds marins, chargée d’élaborer les règles encadrant les futurs projets industriels dans les océans. De nombreux scientifiques spécialisés dans les milieux marins alertent sur les conséquences potentielles de ces activités pour des écosystèmes encore largement méconnus et particulièrement fragiles. Selon Greenpeace, les risques environnementaux liés à l’exploitation des fonds océaniques dépassent largement les bénéfices économiques avancés par l’industrie. L’organisation présente cette opération comme la plus profonde action de protestation jamais réalisée avec une banderole, utilisant la robotique pour attirer l’attention sur des menaces environnementales invisibles depuis la surface.