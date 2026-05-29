Ebola : les pays hôtes de la Coupe du monde prennent des mesures sanitaires communes

À l’approche de la Coupe du monde de football prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les pays organisateurs ont pris des mesures sanitaires communes face à l’épidémie d’Ebola apparue en République démocratique du Congo. Ces mesures concernent les voyageurs en provenance des régions d'Afrique les plus exposées au risque de contamination.

Dans un communiqué commun, les pays hôtes ont affirmé que la santé et la sécurité de chaque personne dans la région restent la priorité sans toutefois préciser la nature des mesures prises.

Quelques jours plus tôt, les États-Unis ont interdit l'entrée sur leur territoire aux personnes de nationalité étrangère ayant voyagé en RDC, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des dernières semaines. Vendredi, cette interdiction a été étendue aux titulaires de la carte verte ayant séjourné dans ces pays au cours des 21 jours précédents.

Le Canada a pour sa part interdit aux résidents de la RDC, de l'Ouganda et du Soudan du Sud d'entrer sur son territoire pendant 90 jours à compter de mercredi.

Du côté du Mexique, les mesures de dépistage du virus Ebola ont été renforcées dans les aéroports, la population est appelée à éviter de se rendre en RDC et les personnes en provenance du pays doivent respecter une quarantaine de 21 jours.

Pour rappel, la 23ᵉ édition de la Coupe du monde de football se déroulera du 11 juin au 19 juillet prochain.