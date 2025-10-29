Burkina Faso : l'Assemblée de transition approuve la dissolution de la CENI

Clap de fin pour la Commission électorale nationale indépendante au Burkina Faso. L’Assemblée législative de transition a approuvé mardi, sa dissolution.

Les membres de l’Assemblée de transition ont donc suivi les autorités qui avaient déjà adopté un projet de loi visant la suppression de la CENI.

Pour la junte au pouvoir à Ouagadougou, la CENI était tout sauf indépendante. Puisque sujette aux influences étrangères’’. Mais pas seulement, les militaires dénoncent aussi son caractère ‘’ budgétivore’’.

Alors que pendant 20 ans, elle a été au centre de l’organisation des élections au pays des hommes intègres. Et devrait organiser elles prévues en 2024 pour le retour des civils.

C’était sans compter la décision du capitaine Ibrahim Traoré de prolonger de cinq ans son règne à la tête du Burkina Faso. Il tient le gouvernail du pays depuis son coup d’Etat perpétré en janvier 2022.