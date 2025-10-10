Le Burkina Faso refuse d’accueillir les migrants expulsés des États-Unis

Le Burkina Faso affirme avoir refusé une proposition de l’administration Trump. Il s’agissait d’accueillir des expulsés des États-Unis, en plus de ses propres ressortissants, selon le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré.

Il a qualifié cette offre d’« indécente » et contraire aux valeurs de dignité, en référence au chef militaire du pays, le capitaine Ibrahim Traoré. La déclaration intervient peu après la suspension par l’ambassade des États-Unis à Ouagadougou de la majorité des services de visa, sans en expliquer la raison.

Depuis juillet, plus de 40 personnes expulsées ont été envoyées en Afrique. Les États-Unis ont conclu des accords secrets avec au moins cinq nations africaines, notamment en Eswatini, au Soudan du Sud, au Rwanda et au Ghana, pour des déportations vers des pays tiers.

Human Rights Watch rapporte que certains de ces pays ont reçu des fonds américains pour accueillir ces migrants, sous forme d’incitations financières.