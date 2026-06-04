Turquie : Erdogan et Tiani renforcent le partenariat turco-nigérien

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accueilli lundi au complexe présidentiel d’Ankara le dirigeant nigérien, le général Abdourahamane Tiani, en visite officielle en Turquie. La cérémonie protocolaire, marquée par les hymnes nationaux et la revue de la garde d’honneur, a précédé un entretien en tête-à-tête, suivi de discussions élargies entre délégations.

À l’issue de la rencontre, Recep Tayyip Erdogan a mis en avant la profondeur historique des relations entre les deux pays, qualifiant le Niger de « pays frère » avec lequel la Turquie entretient des liens anciens et en constante consolidation. Il a souligné la dynamique actuelle de rapprochement, portée par l’intensification des échanges diplomatiques, économiques et stratégiques entre Ankara et plusieurs États africains.

Les deux dirigeants ont passé en revue l’état de la coopération bilatérale et exploré de nouvelles perspectives de partenariat, dans une logique affichée de bénéfices mutuels et de respect réciproque. Ankara a réaffirmé sa volonté de poursuivre l’élargissement de sa présence sur le continent africain, déjà renforcée ces vingt dernières années dans les secteurs des infrastructures, de l’éducation, de la santé et de la défense.

La question sécuritaire, en particulier la situation dans la région du Sahel, a occupé une place centrale dans les échanges. Le président turc a réitéré le soutien de son pays aux États confrontés aux groupes armés et aux organisations terroristes, affirmant que la Turquie demeurait aux côtés de ses « pays amis et frères » face aux défis d’instabilité régionale.

Cette visite s’inscrit dans le contexte de recomposition des alliances du Niger depuis l’arrivée au pouvoir des autorités militaires, et illustre la volonté d’Ankara de consolider son influence en Afrique à travers une diplomatie fondée sur des partenariats qualifiés de stratégiques et mutuellement avantageux.