Burkina Faso : 8 travailleurs humanitaires arrêtés pour "espionnage"

Les militaires au pouvoir au Burkina Faso ont annoncé avoir arrêté huit travailleurs humanitaires pour des accusations d'espionnage, les accusant d’avoir fourni des informations sensibles sur la sécurité à des puissances étrangères.

Les huit personnes travaillaient pour l’Organisation internationale pour la sécurité des ONG (INSO), un groupe basé aux Pays-Bas spécialisé dans la sécurité humanitaire.

L'organisation a collecté et enregistré des informations sensibles sur l'armée du pays d'Afrique de l'Ouest, notamment les zones d'opération, les itinéraires des convois et le nombre de soldats déployés, a déclaré mardi le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, dans un communiqué.

Parmi les personnes arrêtées figurent deux ressortissants français, dont le directeur pays de l’INSO pour le Burkina Faso, un Tchèque, un Malien et quatre ressortissants burkinabè, a ajouté le ministre. Il n’a pas précisé les dates des arrestations.

L’INSO a déclaré mardi dans un communiqué qu’elle ne collecte des informations que pour surveiller les tendances en matière de sécurité et protéger les travailleurs humanitaires sur le terrain. "Les informations que nous recueillons ne sont pas confidentielles et sont en grande partie déjà connues du public", a indiqué l’organisation.

L’INSO a précisé qu’elle avait pleinement coopéré avec l’enquête des autorités burkinabè et qu’elle œuvrait à la libération en toute sécurité de son personnel détenu.

Le Burkina Faso est dirigé par l’armée depuis un coup d’État en 2022, que les militaires ont justifié par la nécessité de stabiliser le pays face à une crise sécuritaire croissante et d'assurer une meilleure gouvernance.

Cependant, les attaques de groupes armés se sont multipliées, ces derniers contrôlant désormais une grande partie du territoire, notamment en dehors de la capitale.

Des organisations de défense des droits de l’homme accusent également la junte de réprimer les droits humains, notamment par l’arrestation massive et l’enrôlement militaire forcé des critiques.