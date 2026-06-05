Mort de Timmy : l’autopsie de la baleine échouée doit éclaircir les causes

Des scientifiques ont pratiqué l'examen le 4 juin sur l'île danoise d'Anholt, où sa dépouille avait été transportée après sa mort. Les autorités ont indiqué que les résultats de l’examen seront rendus publics ultérieurement. Le cétacé était décédé peu après une vaste opération de sauvetage menée en mer du Nord. Le 2 mai, il avait été transporté à bord d’une barge puis relâché au large des côtes danoises dans l’espoir qu’il puisse regagner le large. Son périple avait débuté le 23 mars, lorsqu’il avait été repéré échoué sur un banc de sable près des côtes allemandes de la mer Baltique. Pendant plusieurs semaines, secouristes, biologistes marins et bénévoles ont multiplié les tentatives pour l’orienter vers des eaux plus profondes. L’affaire avait suscité une importante mobilisation et bénéficié d’un large écho médiatique, plusieurs opérations étant financées par des dons privés. L’autopsie doit désormais permettre de déterminer les causes exactes de sa mort et d’établir si une maladie, le stress lié à son errance ou d’autres facteurs ont joué un rôle dans son décès.