La Guinée dans l'attente des résultats des élections législatives et locales

Les Guinéens sont dans l’attente des résultats des élections législatives et locales de dimanche. Le scrutin s’est déroulé cinq ans après le coup d’état contre le président Alpha Condé en 2021.

Près de sept millions d’électeurs étaient attendus aux urnes. Ils devraient choisir les 147 députés de leur Assemblée nationale.

Alors que la coalition Forces Vives de Guinée, regroupant les principaux groupes d’opposition et de la société civile, a appelé au boycott du scrutin. Le qualifiant de « farce électorale ».

Le camp présidentiel s’achemine donc vers une victoire écrasante à l’issue de ce vote.

La Guinée est dirigée par Mamadi Doumbouya élu pour un mandat de sept en décembre de l’année dernière. Il est arrivé au pouvoir en septembre 2021 après un coup de force.

Son régime est accusé de disparitions forcées et d’enlèvements de dissidents et de leurs proches.

Des observateurs dénoncent aussi la régression de la démocratie dans le pays d’Afrique de l’Ouest, après la dissolution des principaux partis d’opposition en mars.