Nigeria : manifestation contre les enlèvements de masse dans les écoles

Des Nigérians sont descendus dans la rue à Abuja jeudi, à l’appel des organisations pour réclamer la libération des élèves et enseignants enlevés dans une école dans l’État d’Oyo.

Au Nigeria, les enlèvements de masse d’écoliers par des groupes armés constituent un problème de sécurité persistant. Le phénomène est nourri par les rançons versées pour obtenir la libération des otages.

''Ça suffit. Assez d’enlèvements, assez de meurtres. Ils nous tuent comme des poulets. Ils tuent nos enfants comme des poulets. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des citoyens de première classe du Nigeria. Nous ne sommes pas des citoyens de seconde classe. Nous ne sommes pas des réfugiés. Ils ont fait de nous des réfugiés dans notre propre pays. Et nous ne le laisserons plus se produire. Nous avons beaucoup enduré dans ce pays. Nous avons beaucoup enduré, et nous en avons assez. Nous sommes fatigués. Cela commence à nous étouffer.'', déclare Arije Christy Alao, militante.

l’activiste et ancien candidat à la présidence Omoyele Sowore, dont le mouvement Take It Back a contribué à organiser la manifestation, a critiqué à plusieurs reprises la gestion de l’insécurité par le gouvernement et a appelé à une plus grande responsabilisation des agences de sécurité.

''Je suis très sérieusement préoccupé par les enfants qui sont en captivité. Nous sommes ici contre toute attente, et vous étiez là, frôlant des soldats armés jusqu’aux dents. Des soldats qui devraient être dans la brousse à la recherche des enfants sont ici pour protéger leurs oppresseurs, les politiciens nigérians. Nous sommes sérieux à ce sujet, et nous vous disons que cela pourrait bien être le début de la révolution dont nous parlons depuis longtemps.'', explique-t-il.

Le 15 mai, au moins 46 élèves et membres du personnel ont été enlevés dans l’État d’Oyo, dans le sud-ouest, tandis qu’environ 42 personnes ont été kidnappées le même jour dans le nord-est, notamment dans le Borno.