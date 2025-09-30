Burkina Faso : 3 ans après le putsch, quel bilan pour Ibrahim Traoré ?

C’était il y a trois ans jour pour jour, le 30 septembre 2022 au Burkina Faso, la junte militaire renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba par un coup d'État. Il s'agit du deuxième putsch que vit le pays cette année.

À seulement 34 ans, le militaire Ibrahim Traoré prend la tête du pays, devenant ainsi le plus jeune président de l’histoire du Burkina Faso. À l’époque, les putschistes évoquent la dégradation de la situation sécuritaire et le non-respect des engagements pris lors du premier coup d'État pour justifier la destitution du président Damiba.

Dès son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré promet de régler la situation sécuritaire et surtout la menace terroriste en quelques mois. Trois ans plus tard, les objectifs sont loin d’avoir été atteints puisque les attaques terroristes se poursuivent dans le pays.

Le dimanche 28 septembre, le chef de l'État s’est exprimé sur la situation actuelle et ses engagements, indiquant que les "conditions préalables" n’étaient pas réunies lorsqu’il a pris le pouvoir : manque d’armements, de munitions et d’effectifs. Des propos qui ont été rapportés par la radio RFI.

Le pouvoir a toutefois réussi à renforcer le nombre de militaires et de Volontaires pour la défense de la patrie. Pour l’heure, cette initiative n’a pas eu d’impact sur la situation sécuritaire puisque le Burkina Faso enregistre quasiment le même nombre d’attaques chaque année depuis 2021. "Sur le plan sécuritaire, le Burkina Faso a connu autant d’attaques terroristes en 2024 et 2023 qu’en 2022 et 2021, selon l’ONG Acled", rapporte RFI.

Depuis 2015, le Burkina est la cible d'attaques terroristes qui provoquent des déplacements de population. Alors qu’il comptait moins de 50 000 personnes déplacées internes (PDI) en janvier 2019, le pays en a recensé 2,01 millions au 30 mars 2023, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies.