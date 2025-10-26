Bienvenue sur Africanews

Maroc : plus de 1 500 personnes poursuivies après les manifestations de la Génération Z

Rassemblement de la génération Z   -  
By Rédaction Africanews

Maroc

Au Maroc, les manifestants de la génération Z 212 dans le collimateur de la justice. Plus de 1 500 personnes sont poursuivies après les rassemblements appelant à la fin de la corruption et à plus d’actions en faveur de la santé et de l’éducation.

Parmi les chefs d’accusation figurent entre autres, l’organisation de manifestations non autorisées, la dégradation de biens publics ou encore les violences envers les forces de l’ordre.

Selon l’Association marocaine des droits humain qui demande la libération des détenus et l’ouverture des enquêtes impartiales.

Alors que 240 personnes ont été déjà été condamnées à des peines allant de six à 15 ans de prison dans la région d’Agadir où les rassemblements ont coûté la vie à au moins trois personnes.

Les manifestations de la Génération Z 212 ont débuté en septembre et ont perdu de leur intensité après le message du roi Mohamed VI en faveur des réformes.

Le gouvernement promet d’investir jusqu’à 13 millions d’euros l’année prochaine dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

