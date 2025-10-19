Maroc : les manifestations de la génération Z reprennent

Après plusieurs jours de pause, les manifestants de la génération Z du Maroc sont retournés dans les rues samedi pour leur première manifestation depuis que le roi Mohammed VI s'est adressé au parlement au milieu de semaines d'agitation.

Le discours du roi du 10 octobre, a abordé certains des griefs soulevés par les manifestants de la génération Z au sujet des inégalités régionales et du développement inégal, mais n'a pas mentionné le mouvement directement.

« Cette manifestation a été organisée pour unifier nos rangs et coordonner nos manifestations, et elle envoie un message aux autorités. Même si nous avons fait une pause de plus de 10 jours, nous continuons et nous continuerons jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites, pas seulement en paroles mais en réalité. Nous voulons des solutions qui nous satisfassent en tant que jeunes et qui nous fassent sentir que nos sacrifices quotidiens en valent la peine. », a expliqué Reda, manifestant.

Les manifestants se sont à nouveau rassemblés devant le parlement samedi soir, déclarant vouloir faire tomber la corruption et aspirer à ressentir la dignité et la liberté.

« Je pense qu'il est très tôt pour savoir si ce mouvement portera ses fruits. Il y aura encore, vous savez, des changements politiques dans les jours à venir, et d'ici là, nous ne pouvons pas vraiment prédire ce qui va se passer, parce qu'en politique, il y a beaucoup de variables qui entrent dans l'équation, et beaucoup de choses peuvent changer. D'un jour à l'autre. Je pense donc qu'il est trop tôt pour le dire, mais il est évident que les jeunes sont pleins d'espoir. », a déclaré Naji, manifestant.

L'accès à l'emploi, à l'éducation et aux soins de santé est resté une priorité pour de nombreuses personnes dans la foule.

Dans son discours, le roi a souligné que les grands projets nationaux et les programmes sociaux devaient se compléter, dans le but commun de faire progresser le développement du pays et d'améliorer la qualité de vie des citoyens dans toutes les régions. Quelques manifestants ont estimé que le roi leur avait parlé indirectement, mais d'autres n'ont pas été convaincus.