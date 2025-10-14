Maroc : le mouvement Gen Z 212 poursuit sa mobilisation

Le collectif de jeunes marocains Gen Z 212 a appellé les citoyens de toute génération confondue à poursuivre la mobilisation débutée fin septembre, en faveur de réformes dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

Le groupe de militants organisera samedi des sit-in pacifiques dans la majorité des villes du pays pour réclamer des services publics d’éducation et de santé décents. Ils luttent également contre la corruption et pour la libération des détenus d’opinion.

Le mouvement Gen Z 212 comptent plus de 210 000 adhérents sur la plateforme Discord. Né sur les réseaux sociaux, il a organisé des rassemblements presque chaque soir depuis le 27 septembre qui ont connu un démarrage spectaculaire avant de s’essouffler à la veille du discours du roi Mohammed VI jeudi.

Ce dernier a appelé le gouvernement à accélérer les réformes sociales.

Le collectif est né après le décès tragiques de huit femmes enceintes à l’hôpital public alors qu’elles avaient été admises pour des césariennes.