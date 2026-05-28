Sénégal : Abdoulaye Wade, un siècle de vie politique et de rebondissements

Figure majeure de la politique sénégalaise, Abdoulaye Wade fête ses 100 ans ce 29 mai 2026. Opposant historique, avocat brillant, président de la République puis père engagé dans la défense de son fils Karim Wade, l’ancien chef d’État a traversé un siècle marqué par les combats politiques, les crises et les retournements spectaculaires.

De son entrée en politique dans les années 1960 à son accession au pouvoir en 2000, Abdoulaye Wade a construit une trajectoire singulière, faite de confrontations avec le pouvoir, de périodes de prison et d’alliances inattendues.

Officiellement, Abdoulaye Wade est né le 29 mai 1926 à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal. Mais l’ancien président a lui-même entretenu le doute sur son âge réel à plusieurs reprises.

Issu d’une famille aisée de commerçants, il poursuit des études en France après son passage à l’école William Ponty. À Paris, il obtient plusieurs diplômes en droit, économie et sciences politiques avant de devenir avocat.

Durant cette période, il s’engage également dans les mouvements anticoloniaux africains et soutient les militants indépendantistes algériens.

Avocat de l’opposition sous Senghor

Au début des années 1960, Abdoulaye Wade se fait connaître comme avocat au Sénégal. Il participe notamment à la défense de Mamadou Dia, ancien président du Conseil sénégalais, accusé de tentative de coup d’État contre le président Léopold Sédar Senghor.

La condamnation de Mamadou Dia à la prison à vie en 1963 marque profondément Wade, qui estimera plus tard que cette décision était injuste.

En 1974, Abdoulaye Wade obtient l’autorisation de créer le Parti démocratique sénégalais (PDS), alors que le Sénégal vit encore sous un système politique très verrouillé.

Rapidement, le PDS devient le principal parti d’opposition. Wade multiplie les campagnes contre le pouvoir socialiste et s’impose comme la principale alternative politique face à Senghor puis Abdou Diouf.

Pendant plusieurs décennies, il enchaîne les défaites électorales, les arrestations et les périodes de tension avec le pouvoir.

De la prison à la victoire historique de 2000

Au début des années 1990, beaucoup pensent sa carrière politique terminée. En 1994, il est emprisonné après des violences postélectorales. Quelques mois plus tard, il est libéré, mais son parti traverse une période difficile.

Contre toute attente, Abdoulaye Wade revient sur le devant de la scène à la fin des années 1990. En 2000, après plus de vingt-cinq ans d’opposition, il remporte l’élection présidentielle face à Abdou Diouf.

Cette victoire marque un tournant historique : pour la première fois au Sénégal, l’alternance politique se fait par les urnes.

Réélu en 2007, Abdoulaye Wade lance plusieurs grands projets d’infrastructures, dont l’autoroute Dakar-Diamniadio et le nouvel aéroport international.

Mais son second mandat est aussi marqué par des critiques sur sa gouvernance et sur la place croissante accordée à son fils Karim Wade dans les affaires de l’État.

L’opposition accuse alors le président de préparer une succession familiale, ce qui provoque une forte contestation dans le pays.

Une sortie du pouvoir sous tension

En 2012, Abdoulaye Wade se présente pour un troisième mandat malgré une vive polémique sur la légalité de sa candidature.

Battu au second tour par son ancien Premier ministre Macky Sall, il reconnaît rapidement sa défaite. Cette transition pacifique est saluée comme une nouvelle preuve de la solidité démocratique du Sénégal.

Après son départ du pouvoir, Abdoulaye Wade se consacre principalement à la défense de son fils Karim Wade, condamné en 2015 pour enrichissement illicite.

L’ancien président mène alors une intense campagne politique et diplomatique pour obtenir sa libération. Karim Wade sera finalement gracié en 2016 avant de quitter le Sénégal pour le Qatar.

Aujourd’hui centenaire, Abdoulaye Wade reste une personnalité incontournable de la vie politique sénégalaise. Admiré par certains pour son rôle dans l’alternance démocratique de 2000, critiqué par d’autres pour ses dérives au pouvoir, il demeure l’une des figures les plus marquantes de l’histoire contemporaine du Sénégal.