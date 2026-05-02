Mali : des officiers de l'armée accusés de complicité avec les djihadistes

L'armée malienne et ses alliés mercenaires russes ont cédé vendredi un bastion militaire stratégique du nord aux rebelles armés, alors que les séparatistes touaregs et les djihadistes mènent une offensive conjointe pour renverser la junte au pouvoir.

Ce pays d'Afrique de l'Ouest est confronté à une situation sécuritaire critique à la suite des attaques à grande échelle menées le week-end dernier contre diverses positions de la junte par les groupes FLA, dominé par les Touaregs, et JNIM, lié à Al-Qaïda.

Au cours de ces assauts, les rebelles ont tué le ministre malien de la Défense et pris la ville stratégique de Kidal, dans le nord.

Vendredi, les forces du « super-camp » clé de Tessalit, près de la frontière algérienne, ont cédé la base militaire et se sont dispersées vers le sud, a déclaré à l'AFP un responsable du FLA (Front de libération de l'Azawad).

Cette retraite intervient un jour après que le JNIM (le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans) a mis en place un barrage routier vers la capitale, Bamako. Seules les personnes déjà présentes dans la ville ont été autorisées à partir.

Aucun affrontement n'a eu lieu à Tessalit, a déclaré à l'AFP une source sécuritaire à Gao, ajoutant que les troupes régulières s'étaient déjà évacuées lorsque les assaillants sont entrés.

Un élu local a en outre confirmé à l'AFP que les Russes avaient abandonné leur position sur place.

Tessalit constitue une base stratégique en raison de sa situation géographique et dispose d’une piste d’atterrissage bien entretenue, capable d’accueillir des hélicoptères et d’autres gros appareils militaires.

Elle abritait un nombre important de soldats maliens et de leurs alliés russes, ainsi qu’une quantité considérable de matériel militaire.

« Tessalit est la plus ancienne base construite par la puissance coloniale (la France) », a déclaré un officier à l’AFP, ajoutant que sa position dans l’extrême nord offrait « une vue panoramique sur l’ensemble du Sahara ».

Les forces maliennes ont également été contraintes d’abandonner une base militaire de moindre importance, Aguelhok, située à environ 100 kilomètres au sud de Tessalit, selon un élu local et un autre responsable des Forces de libération du Mali vendredi.

Plus tôt cette semaine, un porte-parole des rebelles touaregs a non seulement promis qu’ils conquerraient le nord du pays, mais a également prédit que la junte, qui s’est emparée du pouvoir lors de coups d’État en 2020 et 2021, « tomberait ».

Combats acharnés

Les attaques coordonnées du week-end dernier ont constitué le plus grand assaut au Mali depuis près de 15 ans.

Les combats acharnés qui ont eu lieu à divers endroits, notamment aux alentours de Bamako, ont fait au moins 23 morts et coûté la vie au ministre de la Défense, Sadio Camara, une figure clé de la junte.

Un hommage gouvernemental a été rendu jeudi au ministre de 47 ans, décédé à la suite d’un attentat à la voiture piégée perpétré à son domicile de Kati, une ville de garnison près de Bamako.

L'UNICEF a déclaré vendredi dans un communiqué que des civils et des enfants avaient été tués et blessés lors des attaques, et que les enfants blessés étaient soignés dans des établissements de santé locaux, sans préciser leur nombre.

Un centre de santé à Gao aurait été attaqué, tandis qu'une école de la région de Mopti aurait été occupée par des « hommes armés », avec un engin explosif situé à proximité, a-t-il ajouté.

Une enquête menée par le parquet militaire de Bamako a révélé que plusieurs militaires en service actif et anciens militaires auraient été complices de la « planification, de la coordination et de l’exécution » des attaques.

Elle a également révélé que l’opposant politique en exil Oumar Mariko aurait été impliqué, selon un document publié vendredi par le parquet.

Ces dernières années, le Mali, à l'instar de ses voisins le Burkina Faso et le Niger, dirigés par des juntes militaires, a rompu ses liens avec la France, ancienne puissance coloniale, et s'est rapproché de Moscou.

Ces trois pays voisins d'Afrique de l'Ouest se sont regroupés pour former l'Alliance des États du Sahel (AES), qui a créé une force conjointe comptant désormais, selon ses dires, quelque 15 000 hommes.

Le gouvernement du Niger a déclaré jeudi soir que les trois pays avaient « mené d'intenses campagnes aériennes » à la suite des attaques perpétrées au Mali samedi dernier.

Si cette attaque a marqué un tournant dans la lutte du JNIM contre la junte malienne, elle était loin d'être la seule campagne menée par les djihadistes ces derniers temps.

À la fin de l'année dernière, le JNIM a tenté de paralyser l'économie malienne en imposant des blocus sur l'approvisionnement en essence et en diesel acheminés par camion depuis l'étranger, notamment depuis la Côte d'Ivoire et le Sénégal.