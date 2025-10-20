Marathon d'Amsterdam : le Kenyan Geoffrey Kipchumba établit un nouveau record

Le Kenyan de 25 ans s’impose en établissant un nouveau record du parcours en 2 h 03 min 30 s.

L'ancien vainqueur éthiopien Tsegaye Getachew arrive à la deuxième place avec un temps de 2 h 04 min 18 s, suivi de près par son compatriote Getaneh Molla qui réalise le parcours en 2 h 04 min 19 s.

La course féminine a été dominée dès le début par les athlètes éthiopiennes. Aynalem Desta s'impose en première place avec un temps de 2 h 17 min 37 s. Battant ainsi son propre record qui était de 2 h 22 min 11 s. Sa compatriote Bertukan Welde arrivée 2ᵉ, a également établi un nouveau record personnel en 2 h 17 min 56 s, tandis qu'une autre Éthiopienne, Mekides Shimeles, a terminé troisième en 2 h 19 min 56 s.

Khalid Choukoud et Anne Luijten ont été sacrés champions néerlandais du marathon 2025. L’évènement qui s'est déroulé le dimanche 19 octobre dans la capitale des Pays-Bas a vu émerger de nouveaux champions.

L'année prochaine, le marathon d'Amsterdam aura lieu le dimanche 25 octobre 2026. Les inscriptions ouvriront à partir du samedi 20 décembre.