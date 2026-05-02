Accord d'aide sanitaire : les États-Unis exacerbés par le refus de la Zambie

Les États-Unis ont critiqué la Zambie pour avoir refusé de s'engager dans un nouvel accord d'aide sanitaire portant sur plus d'un milliard de dollars de financement américain, affirmant que les tentatives répétées de Washington avaient été ignorées alors que la date limite du 30 avril était passée sans qu'un accord ait été conclu.

L'ambassadeur américain sortant, Michael Gonzales, a déclaré que l'incapacité à finaliser le protocole d'accord (MOU) avait conduit à ce que le financement se poursuive de manière ponctuelle, sans plan de mise en œuvre cohérent pour les programmes couvrant le VIH, le paludisme, la santé maternelle et infantile et la préparation aux maladies.

« Au lieu de rester en suspens sans aucune avancée, le financement prévu dans le cadre de notre protocole d’accord sur la santé aurait dû débuter ce mois-ci », a déclaré M. Gonzales dans une allocution prononcée jeudi soir alors qu’il s’apprêtait à quitter ses fonctions.

Les défenseurs de la santé ont averti que cet accord liait les fonds à l'accès aux ressources minières et présentait des risques en matière de partage de données. M. Gonzales a rejeté ce qu'il a qualifié d'allégations « répugnantes et manifestement fausses » selon lesquelles Washington menaçait de retenir une aide sanitaire vitale « à moins que nous n'obtenions des minéraux essentiels ».

Le porte-parole présidentiel de la Zambie, Clayson Hamasaka, a déclaré que le gouvernement dialoguerait avec Washington par la voie diplomatique.

« Nous apprécions le soutien que nous avons reçu des États-Unis et d’autres pays… S’il y a des préoccupations, nous sommes ouverts au dialogue, mais celui-ci doit se dérouler par les voies diplomatiques établies », a déclaré M. Hamasaka en réponse aux propos de M. Gonzales.

Cet accord au point mort est devenu un sujet brûlant après que Washington a suspendu son aide en raison du vol de médicaments donnés, soulignant les problèmes de gouvernance au sein du système de santé zambien.

L'accord prévoit également un cofinancement d'environ 340 millions de dollars de la part du gouvernement zambien sur la même période, selon un projet examiné par Reuters.

M. Gonzales a déclaré que Washington n'avait bénéficié d'« aucune collaboration substantielle » de la part des responsables zambiens depuis janvier, les appels restant sans réponse et les réunions étant annulées, ce qui a empêché toute négociation constructive sur la coopération future.

L'accord devait être signé en novembre, mais il a été bloqué après la diffusion de projets révisés.

M. Gonzales a déclaré que les États-Unis continueraient à honorer leur engagement de longue date envers le peuple zambien, notamment en fournissant des médicaments antirétroviraux et en luttant contre la transmission du VIH de la mère à l'enfant, mais il a précisé que l'octroi d'une aide à grande échelle dépendrait de la mise en œuvre de réformes concrètes.