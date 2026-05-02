Kenya : les inondations persistent et bloquent l'activité économique

Les pluies persistantes qui s'abattent sur Nairobi et plusieurs autres régions ont atteint une phase critique, les conditions du sol ne permettant pas de soulager les réseaux de drainage saturés. Les rapports de sécurité et de veille météorologique datés du 29 avril 2026 indiquent que la situation actuelle ne s'améliore pas, les répercussions se faisant toujours sentir dans tout le pays.

À Nairobi, les fortes pluies qui se sont abattues toute la nuit ont provoqué des inondations dans de nombreuses zones basses. L'évacuation des eaux s'effectue lentement, ce qui exerce une pression considérable sur les cours d'eau de la ville et les canaux de drainage existants.

Les usagers sont confrontés à des perturbations persistantes de la circulation, en particulier aux heures de pointe, car l'eau de crue stagne sur certains tronçons des grands axes routiers et dans les zones résidentielles. La zone industrielle et les couloirs de Ngong Road comptent parmi les plus touchés.

Parmi les autres zones les plus touchées de la capitale figurent Westlands, Parklands et Eastleigh, en particulier les tronçons situés près des rivières. Certaines parties de South C et South B connaissent également une accumulation importante d'eau sur les routes.

La situation s'étend bien au-delà de la capitale. Dans le centre du pays et les Hautes Terres, les pluies persistantes ont saturé les sols et provoqué un ruissellement important, augmentant ainsi le risque de glissements de terrain ou de crues soudaines dans les zones vulnérables.

La région côtière est actuellement confrontée à de fortes pluies accompagnées de vents violents et d'une mer agitée. Parallèlement, les régions de l'Ouest et du bassin lacustre restent exposées à un risque d'inondation en raison de la persistance des précipitations.

Les régions du Nord-Est signalent des pluies intermittentes et des orages. Ces conditions généralisées indiquent que les infrastructures nationales sont mises à rude épreuve en plusieurs endroits simultanément.

Les prévisions météorologiques indiquent que les pluies devraient se poursuivre par intermittence au cours des un à trois prochains jours. Les inondations pourraient s'aggraver dans certaines zones, le sol étant déjà trop saturé pour absorber davantage d'humidité.

Les routes pourraient devenir impraticables sans avertissement préalable, même si le drainage lent signifie que les dangers persistent même après la fin des pluies. Il est conseillé aux conducteurs d'éviter les routes inondées où la profondeur de l'eau et les dangers cachés ne sont pas visibles.

Des retards sont à prévoir, et il est vivement recommandé aux usagers de prévoir plus de temps pour leurs déplacements. La prudence est particulièrement de mise dans les zones qui ont été inondées plus tôt dans la saison, car les conditions y sont peut-être encore instables.

Si les conditions météorologiques actuelles persistent, il convient de faire preuve de prudence et de s'informer avant de se déplacer à travers le pays. En résumé, la situation sur le terrain reste instable et peut évoluer rapidement, ce qui nécessite de suivre en permanence les alertes fiables.