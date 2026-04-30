Maroc : les USA veulent une solution "rapide" pour le Sahara occidental

Le secrétaire d'État adjoint américain Christopher Landau a réaffirmé à Rabat le soutien de Washington à la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, appelant à un règlement « rapide » d'un conflit qui perdure depuis 1975.

Les États-Unis ont réaffirmé mercredi leur soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental lors d’une rencontre entre M. Landau et Nacer Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères.

Le Maroc promeut une proposition d’autonomie pour la région qui accorderait au Sahara occidental l’autonomie en matière de politique sociale et économique, de budget et de fiscalité, tandis que Rabat conserverait le contrôle des relations extérieures, du système judiciaire et de la monnaie.

Les Nations unies ont également apporté leur soutien à cette initiative.

« Nous nous efforçons assurément, dans le cadre de la toute dernière résolution du Conseil de sécurité, d’apporter une résolution pacifique à ce conflit qui dure depuis trop longtemps, depuis 1975, alors que je n’avais que 11 ans », a déclaré M. Landau lors d’une conférence de presse conjointe à l’issue de la rencontre.

« Il n’est pas concevable que ce genre de conflits perdure au-delà de la durée de vie des êtres humains. »

Le Front Polisario, mouvement indépendantiste soutenu par l’Algérie et représentant la population autochtone sahraouie de la région, a repris sa lutte pour l’autodétermination en 2020 après l’échec d’un projet de référendum.

« Aujourd’hui, dans ce contexte, les États-Unis soutiennent une approche qui, nous l’espérons, mènera à une solution définitive dans le seul cadre de l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine présentée par le Royaume du Maroc », a déclaré M. Bourita aux journalistes.

Les États-Unis ont reconnu en 2020 la revendication du Maroc sur cette ancienne colonie espagnole riche en ressources minérales, en échange du rapprochement du Maroc avec Israël.

Depuis, Rabat a déployé des efforts diplomatiques de plus en plus énergiques pour rallier d’autres pays à sa cause.