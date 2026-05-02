Cameroun : des améliorations chez les enfants vaccinés contre le paludisme

Au Cameroun, les cas de paludisme ont baissé chez les enfants vaccinés. Les mères de familles en témoignent ; mais il s'agit également du rapport des experts de la prévention à la suite du déploiement des premiers vaccins contre la maladie causée par les moustiques. Pour le docteur Sania Nishtar, directrice générale de Gavi, l'impact est considérable.

« Nous attendons ce vaccin depuis trente ans. Lorsque ce vaccin est utilisé en association avec les autres outils dont nous disposons, au moment opportun, avant la saison des pluies, et que nous administrons les doses complètes, la mortalité infantile diminue et le nombre de cas baisse de 70 %. C'est un impact considérable », a-t-elle déclaré.

C'est en novembre 2023, que le Cameroun a reçu son premier lot de vaccins contre le paludisme, marquant ainsi une étape importante dans la lutte contre cette maladie meurtrière en Afrique. Les statistiques en disent mieux, chez les responsables de la prévention au niveau du Programme national de lutte contre le paludisme.

« D'un point de vue statistique, on peut dire qu'environ 60 % des enfants ont reçu au moins trois doses du vaccin antipaludique en 2025. C'est un vaccin qui fonctionne plutôt bien et qui est bien accepté par la population. Malheureusement, pour les enfants qui avaient rendez-vous pour la quatrième dose, nous avons constaté sur le terrain que les résultats n'étaient pas satisfaisants ; une stratégie a donc été mise en place avec le soutien du Programme élargi de vaccination. Malheureusement, pour les enfants qui avaient rendez-vous pour leur quatrième dose, il est apparu clairement que les performances du programme sur le terrain n’étaient pas à la hauteur ; c’est pourquoi une stratégie a été mise en œuvre en collaboration avec le Programme élargi de vaccination afin d’appeler les parents et les personnes qui s’occupent des enfants pour leur rappeler le rendez-vous pour la quatrième dose, qui est administrée à l’âge de deux ans », a expliqué Dr Dominique Bomba, responsable de la prévention au sein du Programme national de lutte contre le paludisme.

Selon l’OMS, environ 70 % des décès dus au paludisme au Cameroun touchent des enfants de moins de cinq ans. L'agence onusienne considère ce vaccin comme une avancée majeure et une opportunité unique de sauver des vies et de réduire la maladie dans le pays.