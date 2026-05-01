Avec "zéro" droit de douane, la Chine ouvre ses portes à l'Afrique

Depuis ce 1er mai, la Chine supprime tous les droits de douane sur les produits de 53 pays africains une mesure qui va durer deux ans.

Seule exception : l’Eswatini, allié de Taïwan, reste à l’écart. Depuis décembre 2024, 33 pays africains parmi les moins avancés bénéficiaient déjà de cette exemption. Mais aujourd’hui, la Chine étend le dispositif à 20 pays supplémentaires – sans rien demander en retour. Les pays africains ne devront pas baisser leurs propres taxes sur les produits chinois. Pour Pékin, c’est l’occasion de fidéliser un marché en pleine explosion démographique et de placer ses produits manufacturés. Pour l’Afrique, c’est un coup de pouce pour ses exportations.

La Chine, 1er partenaire commercial de l’Afrique, mise sur le long terme. Et les chiffres lui donnent raison : les échanges explosent, ils ont atteint en 2025 un nouveau record historique à 300 milliards dollars.Faut-il y voir une générosité calculée ou une mainmise économique ? Une chose est sûre : avec cette décision, Pékin renforce encore son influence sur le continent.