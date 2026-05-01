176 militants de « la flottille pour Gaza » débarqués en Crète

Les 176 militants de la flottille interceptée par les forces israéliennes ont été transportés en Crète.

Un navire de transport de la marine grecque les a conduits à Atherinolakos, près d'Ierapetra, d'où des navires des garde-côtes les ont acheminés jusqu'au port. Selon certaines informations, les militants seront hébergés à Héraklion, puis s'envoleront pour Athènes, où débutera le processus de leur rapatriement, coordonné par le ministère grec des Affaires étrangères en coopération avec les pays d'origine des militants. Il s'agit de personnes provenant de divers pays, principalement de l'Union européenne, tels que l'Espagne, la France, le Portugal, le Royaume-Uni et l'Italie, ainsi que de militants turcs.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a remercié les autorités grecques, annonçant que deux militants sont détenus pour être interrogés en Israël. Saif Abu Keshek est soupçonné d'avoir des liens avec une organisation terroriste, tandis que Thiago Avila, un militant chevronné, sera interrogé au sujet d'activités illégales, selon des responsables israéliens. De nombreux pays ont toutefois condamné le raid israélien contre la flottille, invoquant une violation du droit international.