Mondial 2026 : les prix des billets explosent à la revente

Les prix des billets pour la Coupe du monde 2026 ont explosé sur la plateforme officielle de revente de la FIFA.

Les places pour de nombreux matchs étant proposées à plusieurs fois leur valeur nominale, alors que la plupart des billets n'ont été distribués que récemment, après la fin de la phase principale de vente en janvier.

Il ya quelques semaines le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait averti que les billets mis en vente sur les sites de revente risquaient d'atteindre des prix exorbitants; des craintes désormais concrétisées sur la plateforme mondiale du football.

Mercredi, une place de « catégorie trois » les plus demandées, pour le match d'ouverture du tournoi entre le Mexique et l'Afrique du Sud, qui se déroulera le 11 juin au stade Azteca de Mexico, était proposée à 5 324 dollars, contre un prix initial de 895 dollars.

Une place de catégorie 3 pour la finale de la Coupe du monde le 19 juillet à East Rutherford, dans le New Jersey, était quant à elle proposée à la vente au prix exorbitant de 143 750 dollars, soit plus de 41 fois sa valeur nominale initiale de 3 450 dollars.

Le billet le moins cher disponible pour la finale sur le site de revente était proposé à 9 775 $.

Dans quelques rares cas, cependant, certains prix ont en fait diminué. Un billet pour le match de groupe entre l'Autriche et la Jordanie au Levi's Stadium en Californie, qui a accueilli le Super Bowl dimanche, est proposé à 552 dollars, alors qu'il avait coûté 620 dollars à son acheteur initial.

Pour les fans de football du monde entier, certains des prix affichés sur le site de revente de la FIFA confirment ce qu'ils dénoncent depuis le tirage au sort du tournoi en décembre.