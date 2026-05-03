Nouvelle-Orléans : trois zèbres de montagne de Hartmann au zoo Audubon

Pour la première fois, le zoo Audubon de La Nouvelle-Orléans a accueilli trois zèbres de montagne de Hartmann la semaine dernière. Cette espèce est rarement observée en captivité, puisqu’il n’en existe que 80 exemplaires répartis dans 20 établissements agréés par l’Association des zoos et aquariums.

Le zèbre de montagne de Hartmann ne vit que dans les montagnes et dans les plateaux arides de la Namibie côtière, de certaines régions du sud de l’Angola et du nord de l’Afrique du Sud. Leurs sabots pointus les aident à escalader les terrains rocheux. Ils s’en servent également pour creuser dans le lit des rivières à la recherche d’eau s’ils n’en trouvent pas à la surface. Le zèbre de montagne de Hartmann est classé comme espèce vulnérable à l’extinction en raison de la perte de son habitat due à l’élevage, à la sécheresse induite par le changement climatique et à la concurrence pour l’eau.

Il s'agit de la plus petite sous-espèce de zèbre, mesurant entre 1,20 m et 1,50 m et pesant entre 200 et 370 kg. Ils présentent les rayures noires ou brun foncé et blanches typiques de leur espèce, mais contrairement aux autres zèbres, les zèbres de montagne de Hartmann ont des rayures verticales sur le cou et le torse et des rayures horizontales sur l'arrière-train. Les rayures des zèbres sont aussi uniques que les empreintes digitales humaines ; elles servent de camouflage et peuvent agir comme répulsif contre les insectes. Ils vivent généralement en petits troupeaux composés d’un mâle, de plusieurs femelles et de leurs petits.

Le trio de zèbres d’Audubon se compose de deux sœurs âgées de deux ans, Athena et Selene, et d’un mâle de six ans, JB, qui signifie James Bond.

Les zèbres rejoignent les deux jeunes girafes mâles d’Audubon, Fennessey et Maverick, dans une exposition dynamique et multispécifique sur le thème de la savane. Les deux espèces partageraient le même habitat dans la nature ; les associer au zoo est donc logique, car cela reflète leur mode de vie sauvage, selon Andrew Haertzen, conservateur adjoint pour l’Afrique au zoo.

L'arrivée des zèbres de montagne de Hartmann à l'Audubon Zoo a été recommandée dans le cadre du Plan de survie des espèces de l'Aquarium & Zoo Association, qui gère les populations d'espèces avec l'intérêt et la coopération des zoos et aquariums accrédités par l'AZA.