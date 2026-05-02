Le président de Taïwan annonce son arrivée en Eswatini

Le président taïwanais Lai Ching-te a annoncé samedi son arrivée en Eswatini — le seul allié diplomatique de Taipei en Afrique — après l'annulation d'un précédent voyage suite au retrait des autorisations de survol par plusieurs pays.

Ces différents pays africains ont retiré leur autorisation de survol à la suite de « pressions intenses » exercées par Pékin, a déclaré à l’époque l’un des plus proches conseillers de M. Lai, forçant l’annulation du voyage initialement prévu du 22 au 26 avril.

Samedi, M. Lai s’est contenté de déclarer que sa visite initiale avait été « suspendue en raison de forces externes imprévues ».

Mais « après plusieurs jours d’arrangements secrets menés par les équipes diplomatiques et de sécurité nationale, nous sommes arrivés avec succès aujourd’hui (samedi) », a-t-il déclaré dans un message publié sur Facebook.

« J’espère que ce voyage contribuera à renforcer encore davantage l’amitié entre Taïwan et l’Eswatini, grâce à des liens économiques, agricoles, culturels et éducatifs plus étroits, et qu’il favorisera la coopération internationale de Taïwan », a-t-il ajouté.

En réponse au voyage de M. Lai, le ministère chinois des Affaires étrangères l’a accusé samedi d’avoir orchestré une « farce de fuite à la manière d’un passager clandestin » qui a fait de lui « la risée de la communauté internationale ».

« Peu importe comment les autorités du DPP s’entendent avec des forces extérieures… tout cela est vain et ne peut changer le fait que Taïwan fait partie de la Chine », a déclaré un porte-parole anonyme dans un communiqué publié sur le site web du ministère, faisant référence au parti de M. Lai.

« Nous exhortons l’Eswatini et les autres pays à voir clairement la tendance générale de l’histoire… et à ne pas tirer les marrons du feu pour une poignée de séparatistes partisans de l’« indépendance de Taïwan », indique le communiqué.

L'Eswatini, petit royaume enclavé anciennement connu sous le nom de Swaziland, est l'un des 12 pays qui reconnaissent encore Taïwan. La Chine a persuadé d'autres nations de rompre leurs relations diplomatiques avec cette île autonome, qu'elle revendique comme faisant partie de son territoire.

Lai devait se rendre en Eswatini en avril pour le 40e anniversaire de l'accession au trône du roi Mswati III, mais a annulé sa visite après que les Seychelles, Maurice et Madagascar ont révoqué les autorisations de survol, « de manière inattendue et sans préavis », selon son bureau.