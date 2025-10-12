Côte d'Ivoire : la police disperse une manifestation interdite

La police ivoirienne a fait usage de gaz lacrymogènes samedi pour disperser de petits groupes de manifestants qui avaient défié l'interdiction d'une marche de l'opposition à Abidjan. La police a été vue en train d'arrêter certains manifestants.

La manifestation, organisée par une coalition d'opposition, a été interdite par les autorités ivoiriennes vendredi.

Bien avant le lever du soleil, la zone a été bouclée par les forces de sécurité.

La police a bloqué les routes principales, érigé des barricades et patrouillé à pied pour dissuader les rassemblements.

Malgré ce déploiement massif, les manifestants ont réussi à se rassembler par poches.

On a vu la police lancer des gaz lacrymogènes et procéder à des arrestations.

Une femme a crié : "Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ?" alors que les policiers tentaient de l'arrêter.

Un manifestant, Honoré N'guessan, s'est interrogé sur l'interdiction de la marche.

Une autre manifestante, qui s'est exprimée brièvement avant que la police n'arrête plusieurs journalistes et ne confisque leurs appareils photo, a déclaré qu'elle était venue à la marche en tant que sympathisante du PDCI, le parti de Tidjane Thiam, candidat de l'opposition interdit.

Cette manifestation intervient dans un contexte de tensions croissantes à l'approche des prochaines élections.

Le président Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2010, a déclaré en juillet qu'il se présenterait pour un quatrième mandat.

Les élections présidentielles sont prévues pour le 25 octobre.

Plusieurs personnalités de l'opposition ont été interdites de se présenter.

Lors d'une marche organisée en août à Abidjan, des milliers de personnes issues de différents partis politiques ont manifesté contre la candidature de M. Ouattara à un quatrième mandat.

Les autorités affirment que la marche de samedi a été interdite pour maintenir l'ordre public.

Malgré la répression, les manifestants ont scandé : "Nous ne voulons pas d'un quatrième mandat : "Nous ne voulons pas d'un quatrième mandat !".

M. Ouattara est le dernier en date d'un nombre croissant de dirigeants d'Afrique de l'Ouest qui se maintiennent au pouvoir en contournant les limites constitutionnelles des mandats.

M. Ouattara a justifié sa décision de se représenter en déclarant que la Côte d'Ivoire était confrontée à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent et qu'il fallait de l'expérience pour les gérer efficacement.

Au cours de la dernière décennie, des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique se sont répandus de la région du Sahel vers les États côtiers plus riches d'Afrique de l'Ouest, tels que la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin.